اقتصادي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة آفاق التعاون المشترك بين المملكة والمنتدى، واستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتباحث حول والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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