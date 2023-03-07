الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة آفاق التعاون المشترك بين المملكة والمنتدى، واستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتباحث حول والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:44ت م0179