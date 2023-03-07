الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستتواصل منافسات البطولة العربية ‏للمصارعة الرومانية والحرة لعمر تحت 17 عامًا و تحت 23 عامًا ، والتي تقام في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.وجاءت نتائج المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة حتى اليوم الثالث من البطولة بتحقيق ميداليتين ذهبيتين، وخمسة ميداليات فضية، وميداليتين برونزية، فيما نجح المنتخب السعودي في فئة الشباب تحت 23 سنة في تحقيق ثلاثة ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية.يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا في المصارعة الرومانية يحتل المركز الأول على مستوى الفرق بين المنتخبات العربية، وكذلك المنتخب السعودي للشباب تحت 23 عامًا يواصل صدارته في أعلى الترتيب.// انتهى //18:06ت م0180