رياضي / 5 أندية تتنافس على لقب النسخة الثانية من دوري سيدات كرة اليد
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
تنطلق غدًا، منافسات النسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد للموسم 2022-2023م، بمشاركة 5 فرق (الأهلي - النهضة - عرعر - قفاز - الجبلين)، وسيقام الدوري على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
وتلعب مواجهتان في اليوم الأول ضمن الجولة الأولى، إذ يلتقي عرعر مع قفار عند الساعة 4:00 مساءً، وبعدها يلعب الجبلين مع النهضة عند الساعة 5:00 مساء.
يذكر أن منافسات الدوري ستقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يحصل على البطولة الفريق الأعلى تحقيقاً للنقاط، فيما تقام المواجهات من شوطين ومدة كل شوط (20 دقيقة).
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18:07ت م
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