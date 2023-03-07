الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستنطلق غدًا، منافسات النسخة الثانية من الدوري النسائي لكرة اليد للموسم 2022-2023م، بمشاركة 5 فرق (الأهلي - النهضة - عرعر - قفاز - الجبلين)، وسيقام الدوري على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.وتلعب مواجهتان في اليوم الأول ضمن الجولة الأولى، إذ يلتقي عرعر مع قفار عند الساعة 4:00 مساءً، وبعدها يلعب الجبلين مع النهضة عند الساعة 5:00 مساء.يذكر أن منافسات الدوري ستقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يحصل على البطولة الفريق الأعلى تحقيقاً للنقاط، فيما تقام المواجهات من شوطين ومدة كل شوط (20 دقيقة).// انتهى //18:07ت م0182