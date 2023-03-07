الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسوقعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل.وقع المذكرة من الجانب القطري وزير العمل الدكتور علي بن صميخ المري، فيما وقعها عن بوروندي وزير الخارجية والتعاون الإنمائي ألبرت شنغيرو.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إستراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات العمل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأفضل التجارب الدولية في قطاع العمل، حيث يرتكز التعاون، وفقاً للاتفاقية، في تنظيم استقدام العمالة البوروندية إلى دولة قطر، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات بين الطرفين في مجال الاستقدام، والاستفادة من المهارات والتخصصات في بوروندي.وعقب مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في الموضوعات المتصلة بقطاع العمل، واستعراض الآليات الكفيلة بتعزيزها ودعمها خلال الفترة المقبلة.// انتهى //18:26ت م0183