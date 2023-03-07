الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستنطلق غدًا، منافسات النسخة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الناشئين 2023م، بمشاركة أربعة أندية (النور - مضر - الصفا - المحيط)، وهي الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للناشئين للموسم الحالي، وتقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مواجهتين ضمن الجولة الأولى، حيث سيلتقي فريقا مضر والصفا في أول مواجهة عند الساعة 6:00 مساءً، وبعدها سيلعب النور مع المحيط عند الساعة 8:00 مساءً.ويعتلي حامل لقب الموسم الماضي فريق مضر السجل الشرفي للبطولة بتحقيقه لقب البطولة مرتين خلال النسخ الأربع الماضية، بعد أن حقق النسخة الأولى للبطولة عام 2016م، وحقق النسخة الأخيرة العام الماضي 2022م، فيما يمتلك فريق القارة بطولة واحدة في سجله حققها عام 2017م، بالإضافة إلى فريق الخليج الذي حقق البطولة عام 2018م.// انتهى //18:31ت م0185