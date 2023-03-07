سياسي / وزير الخارجية الأردني يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء القطري
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
عمّان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل توسعة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.
وأعرب الوزير الأردني عن تمنياته لرئيس لمجلس الوزراء القطري بالتوفيق في تحمل مسؤولياته الجديدة.
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18:36ت م
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