عمّان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل توسعة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الثنائية والإقليمية.وأعرب الوزير الأردني عن تمنياته لرئيس لمجلس الوزراء القطري بالتوفيق في تحمل مسؤولياته الجديدة.// انتهى //18:36ت م0187