القدس المحتلة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستشهد فلسطيني وأصيب خمسة بجروح على الأقل مساء اليوم، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً في العشرينات من عمره استشهد خلال اقتحام العشرات من الآليات العسكرية الإسرائيلية مخيم جنين، ومحاصرتها لعدة منازل، كما أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل بجروح، نقلوا إلى مستشفيات مدينة جنين.من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت سيارات الإسعاف بالقنابل الغازية المسيلة للدموع، أثناء محاولتها انتشال الجرحى، مما أسفر عن إصابة العديد من الكوادر الطبية بحالات اختناق.// انتهى //18:37ت م0190