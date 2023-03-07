لندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.وجرى خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، كما جرى التطرق إلى ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في ضوء رؤية المملكة 2030.كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.// انتهى //18:38ت م0191