القدس المحتلة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن أكثر من عشرين آلية عسكرية للاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت عدة منازل واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين، وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات بعد استهداف قوات الاحتلال للمنازل المحاصرة بعدة صواريخ، مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.// انتهى //18:45ت م0192