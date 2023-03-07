الرباط 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسانطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسكك الحديدية الفائقة السرعة في موضوع "السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، بمشاركة ممثلي السلطات المعنية بشؤون النقل، وشركات السكك الحديدية الدولية، وفاعلين أساسيين في مجال النقل متعدد الوسائط من عدة دول.ويستعرض المشاركون في هذه الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، وإسهامات السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، إضافة الى مناقشة سبل تطوير البنى التحتية لوسيلة النقل السككي السريع، وتقاسم التجارب في هذا القطاع وخاصة على مستوى التصنيع.وبحسب المنظمين، فإن ثلاثة مليار مسافر يستعملون قطارات فائقة السرعة كل سنة عبر العالم، مما يتطلب توسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات وفق شراكات دولية متجددة.// انتهى //19:06ت م0202