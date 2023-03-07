إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسعقد مسؤولون من باكستان والولايات المتحدة حواراً في إسلام آباد، لمناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن الحوار ركز على مناقشة التهديد المشترك للإرهاب والتعاون في المحافل متعددة الأطراف، ومكافحة تمويل الإرهاب.وأضافت أن الحوار وفر فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.// انتهى //19:06ت م0203