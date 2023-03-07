لندن 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سيولا بريفرمان، اليوم عن طرح الحكومة مشروع قانون لدى مجلس العموم يهدف إلى محاربة الهجرة الغير شرعية، وخصوصاً عن طريق القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية.وأوضحت المسؤولة البريطانية في بيان إنه "ليس من العدل تماماً أن يأتي الأشخاص الذين يسافرون عبر سلسلة من البلدان الآمنة إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني ويسيئوا استخدام قوانين اللجوء الخاصة بنا لتجنب الترحيل".وشددت سويلا على ضرورة معالجة الأزمة من خلال سن قوانين جديدة، موضحة أن "الطريق الوحيد للقدوم إلى المملكة المتحدة يجب أن يكون عبر طرق آمنة وقانونية".ويأتي هذا في ظل استمرار الارتفاع في عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية، وسط مخاوف كبيرة على الحياة من جراء الرحلة الخطرة، ومخاوف من إنتشار تجارة البشر والجريمة المنظمة في ذلك الطريق.// انتهى //19:13ت م0204