القدس المحتلة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين إلى خمسة شهداء وعشرات الجرحى.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن خمسة فلسطينيين استشهدوا مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق.من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ بناية سكنية في مخيم جنين، مما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.// انتهى //19:13ت م0205