الرياض 15 شعبان 1444 الموافق 7 مارس 2023 واستعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع أكاديمية متخصصة إقامة معسكر التقنيات الناشئة؛ بهدف تقديم تدريب نوعي مكثف في مجال التقنيات الناشئة، وذلك على مدار ستة أسابيع بواقع (66) ساعة تدريبية وإشرافية، ابتداء من 12 مارس 2023م.ويستهدف المعسكر كافة المهتمين بتقنيات إنترنت الأشياء من داخل وخارج الجامعة؛ لتقديم العلوم والمعارف التي يحتاجها أفراد المجتمع في العصر الحالي في مجال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الإرشاد المهني من خبراء مختصين.ويتضمَّن المعسكر تقديم مشروع عملي تطبيقي يُتيح للمتدربين تجربة محاكاة بعض تحديات جهات العمل، وكيفية حلَّها باستخدام عالم البيانات، وتطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة خلال المعسكر، ويُعدُّ المشروع شرطًا إلزاميًا من أجل حصول الطالب على شهادة معتمدة.يُشار أنَّ كلية علوم الحاسب والمعلومات تتيح فرصة التسجيل في المعسكر للمهتمين بمجال التقنيات الناشئة من خلال الرابط التالي:‏https://www.pnu.edu.sa/ar/Announcements/Pages/announcement827010581.aspx//انتهى//19:19ت م0206