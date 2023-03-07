الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستشارك وزارة الثقافة في ملتقى "بيبان 23"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس المقبل، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف التعريف بمبادرات الوزارة الممكنة لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ومفاهيم ريادة الأعمال في القطاع الثقافي.وتتمثل مشاركة الوزارة في الملتقى عبر الجلسة الحوارية عن الاستثمار بالقطاع الثقافي، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية الأستاذ سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، والذين سيتولون التعريف بهذه الهيئات ودورها في دعم القطاعات التي تديرها، وما تقدمه من خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.كما تتضمن مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى "بيبان 23"، تسليط الضوء على أهدافها وجهودها في تمكين رواد الاعمال بالقطاع الخاص والقطاع الثالث في القطاع الثقافي ، وتحفيزهم على الاستثمار في القطاع الثقافي، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية بالقطاع على المستثمرين، واستقطاب الأفكار الثقافية الإبداعية، ودعمها، إضافةً لعرض مبادرات الهيئات والكيانات الثقافية، وأبرز مشاريعها في تنمية وتطوير القطاعات الثقافية المختلفة.يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية.// انتهى //19:20ت م0207