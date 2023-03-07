الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم أعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري تحت عنوان "الهندسة البيئية والاستدامة"، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.ويتضمن الملتقى الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 5 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة قطر ودول الخليج، حيث تم اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خلال أيام الملتقى، تتناول أربعة محاور، وهي: (التكنولوجيا والمدن الذكية، ومواد البناء المستدام، وإدارة المباني والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير).وشهد الملتقى تكريم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل "فئة الأفراد"، وذلك في إطار تكريم عدد من رواد العمل الهندسي من أكثر من دولة خليجية.كما شارك معاليه في افتتاح المعرض الهندسي المصاحب للملتقى والمتخصص في البيئة والاستدامة، بمشاركة 20 مشاركا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من دول الخليج؛ وذلك لطرح أبرز الأفكار والمشاريع والخدمات الهندسية في مجال البيئة والاستدامة.// انتهى //19:25ت م0208