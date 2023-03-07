الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستشارك لجنة الإفلاس في ملتقى بيبان 23 الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة".وتأتي مشاركة اللجنة لرفع مستوى الوعي بنظام الإفلاس وكفاءة إجراءاته وتطبيقاته، وتعزيز الشفافية للمستفيدين منه؛ لإنجاح ممارسته، ودعم استمرار المنشآت وتمكينها من تجاوز صعوباتها المالية، مع تحقيق مراعاة حقوق جميع الأطراف؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها.وتستهدف اللجنة من خلال مشاركتها أمناء الإفلاس والمحاسبين والمحامين وعموم مجتمع الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة.ويهدف ملتقى بيبان 23 إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //19:26ت م0209