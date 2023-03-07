الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة عبدالله بن عبدالعزيز المقيرن -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.فيما أعربت أسرة المقيرن عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.// انتهى //19:30ت م0210