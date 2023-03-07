الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في سلطنة عمان (مسقط)، الذي استمر لـ 5 أيام، مثّل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.وخاض (أخضر الشاطئية) في معسكره في مسقط عدة مباريات ودية جمعته بمنتخبي روسيا صاحب التصنيف الثاني عالمياً في كرة القدم الشاطئية، وأوكرانيا صاحب التصنيف الثالث عشر عالمياً، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية على فترات مختلفة.يذكر أن بعثة (الأخضر) ستغادر غداً (الأربعاء) إلى مدينة بتايا في مملكة تايلاند لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.// انتهى //19:32ت م0211