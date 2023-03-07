الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسخسر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (الثلاثاء) من نظيره منتخب تايلاند بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على صالة أرينا في بتايا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة NSDF الدولية المقامة في مملكة تايلاند.وبهذه الخسارة ينهي (أخضر الصالات) مشاركته في بطولة NSDF الدولية بالحصول على المركز الرابع، إذ شهدت البطولة مشاركة 6 منتخبات وهي (السعودية وتايلاند اليابان وإيران ومصر وموزمبيق).وتأتي هذه المشاركة في البطولة الدولية الودية ضمن استعدادات وتحضيرات (الأخضر) للمشاركة في البطولة العربية لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في يونيو المقبل.// انتهى //20:02ت م0214