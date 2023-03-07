المنامة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الذي يزور البحرين حالياً.وأشاد ملك البحرين خلال الاستقبال بالمكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبالإنجازات الرائدة التي تحققت لدوله وشعوبه في المجالات كافة، منذ انطلاق مسيرته وجهوده الفاعلة في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.// انتهى //20:06ت م0215