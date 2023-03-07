القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستغلَّب فريق الأهلي على ضيفه فريق "المقاولون العرب" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، وذلك ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الأهلي إلى 44 نقطة في صدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد "المقاولون" عند 32 نقطة في المركز السادس.//انتهى//20:17ت م0216