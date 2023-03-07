اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
الرباط 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.38 %، عند 10.603,47 نقاط.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.49 % ليستقر عند 847,44 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.56 % بمجموع 799,42 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.53 % إلى 9.673,3 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 18 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 553 مليار درهم مغربي.
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