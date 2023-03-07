الرباط 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.38 %، عند 10.603,47 نقاط.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.49 % ليستقر عند 847,44 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.56 % بمجموع 799,42 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.53 % إلى 9.673,3 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 18 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 553 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:21ت م0218