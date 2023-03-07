الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة آل عتيق، في وفاة الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل عتيق - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموُّه اليوم لمقر العزاء بالرياض.وسأل سموُّه اللهَ العليَ القديرَ أن يرحم الفقيد بواسع رحمته،ويسكنه فسيح جناته،ويلهم الجميع الصبر والسلوان.وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها لسموِّه على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدَّم في ميزان حسناته.// انتهى //20:32ت م0219