أبوظبي 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستلقَّى صاحبُ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،رسالة من رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.تسلَّم الرسـالة المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش ،خلال لقائه وزيرَ سياسات التكامل الإقليمي في الدومينيكان خوسيه ميغيل ميخيا أبريوا.وبحث الجانبان - خلال اللقاء- عددًا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.//انتهى//20:36ت م0220