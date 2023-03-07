الظهران 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسناقشت الندوة الحوارية " مجلات الأطفال بين الازدهار والاندثار"، التي نظَّمها معرض الشرقية للكتاب 2023 ، ضمن برنامجه الثقافي، تاريخ هذه المجلات والفترة الذهبية التي ازدهرت فيها بالوطن العربي، وتخوَّف الكثيرون من اندثار هذه المجلات، التي شكلت جزءًا كبيرًا من طفولة العديد من الشباب والشابات في الوطن العربي.واستضافت الندوة الإعلامي فرج الظفيري، والإعلامية الإماراتية أسماء الشامسي، والإعلامية المصرية الدكتورة شهيرة خليل.وأكد المشاركون في الندوة أن من التحديات التوجه للغة الإنجليزية، حيث يحرص الأهل على أن يتقن أبناؤهم الإنجليزية، وهذا لا يعدُّ خطأً، لكنه يأتي على حساب لغتنا الأساسية، وهي اللغة العربية ، وكذلك توزيع المجلات في الدول العربية، وإيجاد أبواب في مجلات الأطفال يحاولون من خلالها جذب الكبار لها ، إضافة إلى تسمية المجلات باسم جنس معين دون الآخر.// انتهى //21:06ت م0222