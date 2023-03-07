الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسيستقبل باب "التمويل" روَّاد الأعمال في ملتقى "بيبان 23"، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال المدة من 9 إلى 13 مارس الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ لتسهيل وصولهم إلى 40 جهة تمويلية تطرح خدماتها للإسهام في تسهيل أعمال الروّاد وأصحاب المنشآت، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات التمويلية المؤثرة في توسُّع وانتشار الأعمال الريادية.ويهدف باب "التمويل" إلى زيادة تسهيل الفرص وتهيئتها لرواد الأعمال والمستثمرين المحليين والعالميين، ونشر ثقافة الاستثمار والحلول التمويلية، ورفع المستوى المهاري لرواد الأعمال والممارسين في المجال، فيما تسهم الجهات المشاركة؛ كالصناديق التنموية والبنوك التجارية وشركات التمويل، في طرح حلول تمويلية وسد الفجوات التمويلية التي قد تواجه رواد الأعمال.ويعدُّ "باب التمويل" أحد الأبواب التسعة التي يضمها الملتقى، وتشارك به الجهات والشركات التمويلية؛ مُقدِّمَةً الحلول الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات المالية؛ كالإقراض، والاستثمار، والضمانات المالية، إلى جانب تسليط الضوء على الخدمات المُعزِّزَة من فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، متيحًا للزائر الاقتراب من الجهات والمبادرات المسؤولة عن الحلول التمويلية.ويستعرض هذا الباب أفضل الحلول الاستثمارية وأكثرها تناغُمًا مع المشاريع، بالإضافة إلى توفير الاستشارات المتعلقة بالتمويل، كما تستهدف الخدمات المتكاملة رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت؛ لتوعيتهم بأفضل الممارسات، وتمكينهم من الحصول على التمويل؛ وذلك لإيجاد الشريك التمويلي المناسب للمشروع.يُذكر أنّ ملتقى "بيبان 23" يشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًّا ودوليًّا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //21:07ت م0223