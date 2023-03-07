عمّان 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأدانت الأردن - اليوم- الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتواصلة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين.وشدَّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على موقف بلاده بضرورة وقف التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذِّرًا من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى المزيد من التدهور، وتوسيع دوامات العنف، ويقوِّض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.وأكد السفير المجالي ضرورة التحرك الفوري لوقف الإجراءات الأحادية وحماية حل الدولتين، عبر وقف جميع هذه الحملات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية، والانخراط الجدي في مفاوضات فاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.// انتهى//21:14ت م0224