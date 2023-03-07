المنامة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمكتبه بالوزارة اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي .وهنَّأَ الدكتور الزياني، معالي الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أمينًا عامًّا لمجلس التعاون، متمنيًا لمعاليه التوفيق والنجاح في توليه مهام عمله وفق توجيهات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم.من جانبه، قدَّمَ البديوي خالصَ الشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير الخارجية على التهنئة، ولأصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على منحه هذه الثقة الكبيرة وهذا التكليف العظيم، مؤكداً السعي نحو الوصول إلى الأهداف السامية للمجلس، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في إطار العمل الخليجي المشترك على مختلف الأصعدة الإقليمية.وجرى - خلال الاستقبال- بحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول مجلس التعاون –حفظهم الله ورعاهم- ويعود بالخير والرخاء على شعوبها، كما جرى بحث عددٍ من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //21:16ت م0225