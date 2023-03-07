الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إقامةَ (منتدى اللجان العمالية للقطاع غير الربحي) غدًا الأربعاء بالرياض ، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للجان العمالية والجمعية الأهلية لرعاية الأيتام "إنسان"؛ ليكون البذرة المساهمة في تحفيز المنظمات غير الربحية على تأسيس لجان عملية تسهم في تحسين بيئات العمل المختلفة.ويأتي المنتدى في بادرة هي الأولى من نوعها؛ ليحيي ثقافة العمل، ويرفع الوعي حول أهمية استقرار العامل وتوازنه في بيئة العمل، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة الواعدة.كما يهدف المنتدى إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع غير الربحي وزيادة عدد اللجان العمالية في القطاع.ومن المقرر أن يعرض المنتدى مُلَخَّصًا مرئيًّا حول اللجان العمالية في المملكة وتوضيح تجاربها وممارستها، بالإضافة إلى تدشين اللجان العمالية بالقطاع غير الربحي، التي يمثلها جمعية إنسان بتجربتها الأولى في تأسيس لجنة عمالية رائدة في القطاع.ويُتوقع مشاركة 140 جهةً في المنتدى، بالإضافة إلى تدشين عدد من اللجان العمالية في القطاع غير الربحي وحضور 200 عاملٍ مشاركٍ، كما يمكن لراغبي حضور المنتدى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMuxJVwKeV9ZUEWpJ7yb7BAXDrzPLyJp93oVCXJkt_XrpFew/viewform// انتهى //21:21ت م0226