القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - اليوم- وزيرَ الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الذي يزور القاهرة حاليًّا؛ للمشاركة في أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري التي ستعقد غدًا بمقر الأمانة العامة.وجرى - خلال اللقاء - بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية.//انتهى//21:24ت م0230