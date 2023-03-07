سياسي / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وزيرَ الخارجية الأرميني
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - اليوم- وزيرَ الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، الذي يزور القاهرة حاليًّا؛ للمشاركة في أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري التي ستعقد غدًا بمقر الأمانة العامة.
وجرى - خلال اللقاء - بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
//انتهى//
21:24ت م
0230