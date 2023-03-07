سياسي / أميرُ قطر يبعثُ رسالةً خطية إلى رئيس الكونغو الديمقراطية
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
كينشاسا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
بعث صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة خطية إلى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
قام بتسليم الرسالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري الدكتور محمد الخليفي، خلال لقائه الرئيسَ الكونغولي اليوم في كينشاسا.
جرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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21:44ت م
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