كينشاسا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسبعث صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة خطية إلى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري الدكتور محمد الخليفي، خلال لقائه الرئيسَ الكونغولي اليوم في كينشاسا.جرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.//انتهى//21:44ت م0231