المنامة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل وزير الداخلية بمملكة البحرين معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه بالوزارة اليوم, معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وذلك بمناسبة زيارة معاليه مملكة البحرين.وهنَّأَ وزير الداخلية البحريني, البديوي بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهام عمله وفق توجيهات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول المجلس- حفظهم الله -، مشيداً بالدور الفاعل للأمانة في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحابِ السموِّ والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.من جانبه، قدَّم معالي الأمين العام خالصَ الشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير الداخلية على التهنئة، ولأصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على منحه هذه الثقة الكبيرة وهذا التكليف العظيم، مؤكداً السعي نحو الوصول إلى الأهداف السامية للمجلس، متطلعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في إطار العمل الخليجي المشترك على مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية.وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي, التي تخدم دول ومواطني مجلس التعاون وفقاً لتوجيهات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.// انتهى //21:57ت م0234