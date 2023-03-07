القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيمَ جنين الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات.وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم - رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات ستنذر بتدهور خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.وناشدت مصر جميع الأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتهم؛ لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية، وتهيئة الظروف؛ لتمكين جهود التهدئة والتسوية السلمية.//انتهى//22:05ت م0235