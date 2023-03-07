عام / مباحثات سعودية باكستانية للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية
الثلاثاء 1444/8/15 هـ الموافق 2023/03/07 م واس
إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
عقدَ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا افتراضيًّا مع وزير شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري.
وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - فرصَ التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
22:24ت م
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