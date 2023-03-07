إسلام آباد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسعقدَ معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا افتراضيًّا مع وزير شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري.وبحث الجانبان - خلال الاجتماع - فرصَ التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:24ت م0236