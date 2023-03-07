الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسشارك وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي،في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا المنعقد تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار" والمقام في العاصمة القطرية الدوحة من 5-9 مارس.وشارك وفد المركز في حوارات الدائرة المستديرة الأولى التي عُقدت تحت عنوان: "الاستثمار في الأشخاص في البلدان الأقل نموًّا حتى لا يتخلَّف أحد"، إلى جانب حوارات الدائرة المستديرة السادسة تحت عنوان: "التعافي المستدام من الوباء وبناء قدرات البلدان الأقل نموًّا على الصمود".كما أقام المركز حدثًا جانبيًّا على هامش فعاليات المؤتمر بعنوان "الشراكات العالمية في المساعدات الخارجية "، بمشاركة الصندوق السعودي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قام من خلالها الدكتور الغامدي بتقديم عرضٍ مرئيٍّ عن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدَّمتها المملكة، وكذلك مساعدات المملكة لدول الجنوب - الجنوب، إلى جانب استجابة المملكة لمكافحة جائحة كورونا،ومساندة الجهود الدولية في الحد من آثار الجائحة، وتقديم المساعدات إلى الدول ذات الأنظمة الصحية الهشَّة.وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل الغامدي، بعضَ المهتمين بالشأن الإنساني الدولي وممثلي المنظمات الإنسانية الأممية والدولية،كما التقى ممثلي بعض الدول، وجرى النقاش حول مجالات التعاون المستقبلية.// انتهى //22:30ت م0238