الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للمرور فعاليات أسبوع المرور الخليجي في مناطق المملكة كافة، الذي يوافق الـ (5) من شهر مارس 2023 تحت شعار (حياتك أمانة)، ومشاركة إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا الأسبوع، إنفاذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.وتأتي هذه الفعاليات لحث مستخدمي الطريق على الالتزام بتطبيق نظام المرور، وتوعيتهم بالتخطيط لرحلاتهم اليومية، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، للوصول إلى الريادة في مجالات جودة الحياة كلها، التي تُعدّ من أهم ركائز رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز مستوى السلامة المرورية، والتوسع في استخدام التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية المرورية.// انتهى //22:55ت م0240