الأحساء 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى ورئيس مجلس ريادة الأعمال بالغرفة المهندس مشاري الجبر - اليوم - برئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد المعجل، وذلك بمقر غرفة الأحساء.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون وفرص تنسيق مجالات التكامل بين الغرفتين، وآفاق توسيع التعاون وتبادل الخبرات، وكذلك فرص دعم برامج تعزيز تنافسية منشآت القطاع والمشاريع الرياديّة، وتطبيقات الابتكار والإبداع لتعزيز إسهاماتها في اقتصاد المنطقة.وأشاد الطرفان بتفاعل شباب المنطقة مع برامج التشجيع ومبادرات التأهيل والمُحفزات الحكومية التي قُدمت لهم لرعاية ودعم أعمالهم الرياديّة ومشاريعهم الناشئة، وأوصوا بتشكيل فريق عمل مشترك من المجلسين يعمل على تنسيق اللقاءات، وتنظيم الفعاليات وتكامل النشاطات الرياديّة لتنمية قدرات الشباب.واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء جهود الغرفة وخططها لتوسعة مجالات خدمة رواد ورائدات الأعمال، وتشجيع التواصل فيما بينهم، مُنوهًّا بتميّز تجارب شباب الأعمال في الأحساء، وبجهود الغرفة في الحصول على أول ترخيص رسمي لحاضنة أعمال بين الغرف التجارية على مستوى المملكة، ومن ثم تسمية مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا)، داعيًا إلى شراكة تكامليّة أوسع بين المجلسين.من جهته أشاد رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، بدور غرفة الأحساء وبرامجها وإنجازاتها المتميّزة، منوها بأهمية الزيارات المتبادلة لاكتساب الخبرات وتبادل المعارف، ودعم الجهود لتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات البشريّة المحليّة، وبأهمية تنسيق الجهود لتوفير المزيد من الفرص أمام شباب الأعمال في المنطقة.// انتهى //23:43ت م0245