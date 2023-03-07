القدس المحتلة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 7 مارس 2023 م واسدانت فلسطين قتل جيش الاحتلال، ستة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال اقتحامها مساء اليوم مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عمليات القتل اليومية من قبل الاحتلال التي كان آخرها ما جرى مساء اليوم في مدينة جنين بالضفة الغربية، من خلال استهداف عدة منازل بالصواريخ- أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، هدفها إفشال جميع الجهود الدولية, مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية.//انتهى//23:43ت م0246