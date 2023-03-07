الدوحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 7 مارس 2023 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وعدته امتداداً لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكه الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.وحذرت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//23:47ت م0248