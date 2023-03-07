القدس المحتلة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين الليلة بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال، أعقبت جريمة قتل جيش الاحتلال مساء الثلاثاء لستة فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الخليل وبيت لحم، كما أعلن نادي الأسير اعتقال الاحتلال لثلاثة فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.//انتهى//00:56ت م0005