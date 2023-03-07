القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسحقق فريق الزمالك المصري فوزاً ثميناً على حساب ضيفه فريق الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط ليقفز إلى المركز الثالث، بينما تلقى الترجي هزيمته الأولى ليتوقف رصيده عند 9 نقاط في صدارة المجموعة.//انتهى//00:56ت م0006