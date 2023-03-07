الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسغادر دولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا والوفد المرافق له الرياض اليوم.وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)،ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، و سفير جمهورية بولندا لدى المملكة روبرت روستك، ومندوب من المراسم.// انتهى //01:43ت م0010