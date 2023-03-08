كانبيرا 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأعلنت السفير والممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف أماندا غورلي أن أستراليا ستقدم 70 مليون دولار أسترالي هذا العام للمنظمات الشريكة لدعم اللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم.وأضافت غورلي "نحن نعمل مع دول الآسيان وبنغلاديش والحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل طويل الأمد لهذه الأزمة".// انتهى //02:00ت م0011