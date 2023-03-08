لشبونة / لندن 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسبات فريقا بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزهما على كل من كلوب بروج البلجيكي (5- 1)، وبوروسيا دورتموند الألماني (2-صفر)، على الترتيب الليلة الماضية في إياب مباريات الدور ثمن النهائي.ففي المباراة الأولى، جدد فريق بورتو البرتغالي فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة على ملعب "النور" بمدينة لشبونة البرتغالية. سجل أهداف بنفيكا كل من رافا سيلفا (38) وجونكالو راموس (45 و 57) وجواو ماريو من ركلة جزاء (71) والبرازيلي دافيد نيريس (78) ، فيما سجل الهولندي بيورن ماير (88) هدف كلوب بروج الوحيد.وبهذا الفوز تفوق الفريق البرتغالي على نظيره البلجيكي بنتيجة (7- 1) في مجموع المباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في بروج (2-صفر) لصالح بنفيكا.وفي المباراة الثانية، انتزع تشيلسي الإنجليزي بطاقة التأهل بعد فوزه الصعب على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن. وسجل رحيم سترلينج والألماني كاي هافيرتز من ركلة جزاء الهدفين في الدقيقتين (43 و 53). وتفوق الفريق الإنجليزي على نظيره الألماني بنتيجة (2- 1) في مجموعة المباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا بفوز بوروسيا دورتموند (1-صفر).// انتهى //03:00ت م0012