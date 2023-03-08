الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسدشنت مكتبة الملك فهد الوطنية أمس مكتبة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ( مجموعة أ.د ويليام رو بولك )، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور بن عبدالله الزامل.وتم خلال التدشين توقيع اتفاقية عرض مجموعة كتب المستشرق لزوار المكتبة، الذي جاب أنحاء العالم، وكان أحد المؤثرين في السياسة الدولية خلال القرن العشرين.ويعد الدكتور بولك أحد العلماء البارزين بشؤون الشرق الأوسط والعالم والعربي وأحد المختصين في اللغة العربية والشعر والأدب العربي.وزار بولك المملكة العربية السعودية عام 1374 هـ - 1354 م، وقابل الملك سعود والملك فيصل " ولي العهد أنا ذاك "-رحمهما الله -، ثم قابلهم في زيارة أخرى 1382هـ - 1960م.وفي عام 1390هـ - 1971م استقبله الملك فيصل - رحمه الله - الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - " أمير منطقة الرياض أنا ذاك " بمساعدة الدكتور ويليام بالقيام بالرحلة الذي قطعها مع رفاقه على ظهور الأبل من الرياض إلى الأردن، وفي عام 1438هـ - 2016م استقبله خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مرة أخرى في الرياض.من جهته عبرت عائلة بولك عن شعورها بالاحتفاء بوالدهم في قلب العاصمة الرياض عبر مكتبة تسعترض أهم انجازاته.// انتهى //06:03ت م0017