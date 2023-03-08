بغداد 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأصيب ثلاثة عناصر أمنية جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.وقال مصدر أمني إن 3 عناصر أمنية أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم ضمن موقع بحيرة آمرلي في محافظة صلاح الدين.الجدير بالذكر أن القوات العراقية ما تزال تلاحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتشن بشكل يومي عمليات ضد مواقع يشتبه في وجود مسلحين بها، خاصة بالمحافظات الشمالية والغربية.// انتهى //07:04ت م0020