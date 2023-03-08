الرباط 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بيان صندوق النقد الدولي الذي أعلن عن عزمه منح المغرب خط ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها على مواجهة مخاطر البيئة العالمية، والوقاية من الصدمات الخارجية.وأخبرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في اقتحام الجيش الإسرائيلي أمس مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن لبغداد، بهدف إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.وعرجت على موجة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا ضد مشروع رفع سن المعاش الى 64 عاما.وتناولت صحف الرباط عزم حكومة لندن تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة يستهدف منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وتسهيل احتجازهم وترحيلهم.// انتهى //09:48ت م0024