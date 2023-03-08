القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر، لاسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية مع نظيره الكيني ويليام روتو، التي تناولت سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.ولفتت الانتباه إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، التي تناولت جهود الوكالة المبذولة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وسُبل التخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل لأنشطتها.ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأكيده خلال لقائه مع المُفوض العام للأونروا بمقر الجامعة العربية، أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الأونروا التي تبلغ ٧٠ مليون دولار.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 26 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم أمس مخيم جنين بالضفة الغربية، إضافة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وتناقلت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب مستعدة للبقاء في العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية.// انتهى //10:32ت م0034