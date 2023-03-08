الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لانطلاق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، التي تبدأ يوم الجمعة 25 شعبان 1444هـ في الرياض، بجوائز مالية يبلغ مجموعها 3,366,000 ريال للفائزين بفروعها الستة.. حيث بلغ عدد المتسابقين من البنين والبنات بكل الفروع 105 متسابقين ومتسابقات.وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المسابقة من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتفسيره، وتأتي تجسيداً للجهود التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وحفظته، وتحظى بدعمٍ واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبإشراف ومتابعة من قبل الوزارة.وأضاف أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ودعمه المتواصل لهذا المحفل القرآني الكبير لأكثر من 23 عاماً أسهم في تميزها وتطورها وزيادة الإقبال على التنافس في شرف الفوز بها، مبيناً أن الوزارة بدأت في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، حيث وجهت بالبدء بالتصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة.يٌذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بالرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الثاني من شهر رمضان.// انتهى //10:36ت م0036